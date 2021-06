Jogadores da seleção brasileira decidem disputar a Copa América

Antes mesmo do pronunciamento oficial que será dado após a partida contra o Paraguai, nesta terça-feira (8), os jogadores da Seleção Brasileira decidiram que irão disputar a Copa América no Brasil. A informação é do site ‘GloboEsporte’.

Os atletas não escondem que estão insatisfeitos com a situação. Tanto que a decisão pela participação no torneio será oficializada por meio de comunicado à imprensa junto a um manifesto com críticas à forma como o torneio foi organizado por CBF e Conmebol, em meio a pandemia da covid-19.

O anúncio deverá ocorrer na terça-feira, por volta das 23h30 (de Brasília), em entrevista coletiva após a partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.