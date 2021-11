Jogadora do Corinthians é vítma de racismo em jogo da semifinal da Libertadores

O Corinthians goleou o Nacional do Uruguai por 8 a 0, na noite de terça-feira (16), pela partida válida pelas semifinais da Liberadores. Mas foi uma situação lamentável que acabou chamando atenção na partida. Após marcar o sexto gol, a atacante Adriana foi chamada de “macaca” por jogadoras adversárias.

Apesar do protesto e reclamação, a arbitragem não paralisou a partida, que precisou seguir normalmente. O Timão divulgou uma nota de repúdio.

“O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do relato das atletas do futebol feminino a respeito de injúria racial ocorrida na semifinal da Libertadores, a qual repudia veementemente. O clube se solidariza com Adriana e as demais jogadoras e, de imediato, presta a elas todo o apoio necessário. A delegação feminina contará com todo suporte jurídico cabível para a apuração necessária e a punição contundente desse ato inaceitável”, afirmou.

Nas rede sociais, o clube também postou o protesto das jogadores.

Através do perfil da Seleção Feminina de futebol, a CBF também se manifestou.

Com a goleada, o Corinthians garantiu a vaga na grande final da Conmebol Libertadores Feminina, que será realizada no domingo (21), em Montevideu, contra o Santa Fé.