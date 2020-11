Jogadora da Seleção Brasileira é assassinada a tiros

Eleine Fernanda Bastian Goes, a atacante “Fernandona”, de 32 anos, foi morta a tiros na última segunda-feira, em Curitiba (PR). Fernandona era uma das maiores artilheiras e destaque do Futebol de 7.

Segundo informações do Portal IG, ela estava saindo de seu mercado e dois homens que estavam em um carro correram e atitaram na jogadora que morreu no local. Ela foi atingida no rosto, tórax e membros inferiores. Os criminosos fugiram.

No último dia 5 de novembro Fernandona foi convocada pela Seleção Brasileira para disputar a Copa América, que será realizada na cidade de Porto Alegre (RS). A jogadora defendia as cores do União Ribeirão, campeão da Liga das Américas, paranaense e um dos maiores clubes da modalidade no Brasil.