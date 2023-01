Jogador ex-Manchester United vira padre após cansar de dinheiro e mulheres; vídeo

O estilo de vida de luxo e fama é atrativo para muitos jogadores de futebol, principalmente aqueles que conseguem enriquecer graças ao talento com a bola. Mas este não é o caso do irlandês Phil Mulryne. Depois de passagens por Manchester United e Norwich City, da Inglaterra, o meio-campista abandonou os gramados, aderiu ao celibato e se tornou padre.

A transição de carreira começou quando ele tinha 31 anos e estava jogando a primeira divisão do Campeonato Inglês. Phil atualmente tem 45 anos e atende a congregação de uma igreja na cidade de Cork sob o título de Reverendo Padre Philip Mulryne.

“É difícil definir um momento específico [para a mudança]. Eu diria que começou no meu último ano em Norwich. Eu não estava pensando nisso naquele momento, mas comecei a ficar insatisfeito com todo o estilo de vida que eu vinha levando”, explicou.

Phil Mulryne é fruto das categorias de base do Manchester United, onde jogou de 1994 a 1999. Em seguida foi para o Norwich, clube que defendeu por mais sete temporadas. Antes de abandonar o futebol ainda passou por Cardiff, do País de Gales; Leyton Orient e King's Lynn, da Inglaterra. O meia ainda disputou sete partidas pela seleção da Irlanda do Norte.

“Temos uma vida maravilhosa como jogador de futebol e fui muito privilegiado, mas descobri que, mesmo com todas as coisas ao meu redor, havia uma espécie de vazio. Fiquei bastante chocado: por que não estou feliz mesmo tendo o que todos os homens jovens querem?”, contou, para em seguida completar.

“Fui voluntário em um abrigo para sem-teto por um tempo. Comecei a voltar à missa e comecei a rezar regularmente, e simplesmente encontrei uma verdadeira sensação de realização com isso. O futebol tinha altos e baixos enormes e aqui estava algo que me dava uma constante sensação de contentamento”.