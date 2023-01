Professor de economia da UFPA é ordenado padre da arquidiocese de Castanhal

José Nazareno Araújo dos Santos, o padre Nazareno, aos 46 anos, foi ordenado padre da Arquidiocese de Castanhal, na última sexta-feira do ano de 2022. O padre Nazareno é natural da comunidade de Santa Rosa, localizada em Vigia de Nazaré, região nordeste do estado.

O padre além de ter o dom sacerdotal é também doutor em economia e professor da Universidade Federal do Pará – UFPA. De família católica atuante na igreja de Vigia, o padre Nazareno sabia desde criança que tinha o chamado para servir a Deus. “Minha mãe quando engravidou de mim já tinha uma certa idade e foi uma gravidez de risco e quando estava perto do parto ela me entregou e me consagrou à Nossa Senhora de Nazaré e partir daí começou a minha história vocacional”, contou.

Nas memórias de sua infância está o acolhimento que seus pais faziam aos seminaristas, padres e feiras que iam visitar a comunidade onde nasceu. “Meus pais gostavam de receber os sacerdotes que iam celebrar missas na igreja da comunidade. Eles os levavam para almoçar ou jantar. Então eu cresci convivendo com os religiosos”, relembrou o padre Nazareno.

Os estudos foram no colégio das irmãs Preciosinas, em Vigia. A família trabalhava na lavoura e não tinha condições de pagar as mensalidades, mas sua mãe trocava serviços e alimentos cultivados por bolsas de estudo. “Ela era amiga das freiras e começou lavar as roupas das irmãs e também fornecia o que plantávamos e desta forma eu e meus irmãos conseguimos estudar. As irmãs me ajudaram no fortalecimento da minha fé e me mandavam para retiros espirituais e me colocavam em grupos de crianças que exerciam funções nas missas e as minhas brincadeiras em casa com meus irmãos eram de celebrar missa”, disse.

Aos 12 anos surgiu a vontade de ser padre, mas eu pai dizia que para entrar no seminário tinha que ser filho de rico. “Naquela época a família do seminarista tinha que sustentar o filho com aproximadamente um salário mínimo e não tínhamos condições”, contou.

O tempo passou e Nazareno prestou vestibular para o curso de economia e passou na UFPA. Foi estagiário em um banco em Belém, se formou, fez mestrado, foi morar em Tocantins, voltou para o Pará, fez doutorado e concurso para a UFPA. “Mas os sinais da vocação sempre estavam me acompanhando. As pessoas nas ruas pediam a benção achando que eu era padre. Eu já tinha cara de padre”, disse.

De 2017 a 2021 foi diretor da faculdade de economia da UFPA e neste mesmo período exercia a função de ministro da eucaristia em sua paróquia em Vigia. O professor Nazareno trabalhava em Belém e morava na Vigia. “Em 2021 eu conheci o Dom Carlos Verzeletti e tivemos uma longa conversa de pai para filho e ele me convidou para ingressar no seminário aos 42 anos de idade”, contou.

Os estudos duraram quatro anos e agora padre Nazareno é o mais novo padre da arquidiocese de Castanhal, mas continua sendo professor de economia da UFPA.