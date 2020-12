Jogador é detido em um clube de strip-tease e pede desculpas em rede social

Jogador do Tenerife FC, da Espanha, Javier Alonso, foi detido em um clube de strip-tease onde não estava sendo cumprido os protocolos de combate à pandemia do novo coronavírus. Ele foi punido e afastado nove dias dos treinamentos.

Javier decidiu falar sobre o assunto em sua conta em uma rede social e lamentou o ocorrido.

“Depois de esperar um tempo razoável em silêncio, ouvindo e aceitando todas as críticas, e depois de ter tido a oportunidade de defender novamente a camisa do clube da minha vida, acho que chegou a hora de falar e pedir minhas sinceras desculpas, Lamento muito os atos em que, infelizmente, estive envolvido há algumas semanas. Não têm qualquer justificação e, por isso, continuo imerso num processo disciplinar no CD Tenerife que já fez com que me afastasse de uma profissão que é a minha vida e pela qual tenho trabalhado com todas as minhas forças desde que tenho memórias”, falou.

Em outra postagem o jogador pediu desculpas aos companheiros de time, ao clube e aos torcedores e afirmou que o Tenerife não merecia ter seu nome envolvido em uma situação como esta.

“Devo pedir desculpas, também publicamente, a todos os que integram o Club Deportivo Tenerife. Aos meus colegas, à comissão técnica, ao Conselho de Administração e aos restantes profissionais Sei que os prejudiquei com o meu péssimo desempenho, pelo que, mais uma vez, reitero que aceitarei humildemente as consequências de não ter estado ao nível da instituição que represento. Também não posso esquecer os adeptos, entre os quais sempre me encontrei porque antes de ser jogador de futebol já era adepto, como toda a minha família, do Club Deportivo Tenerife. Os adeptos azuis e brancos não merecem ver o seu escudo e as suas cores imersos num situação desse tipo, tão desagradável, e peço desculpas por isso. Só posso dizer que, para tentar remediar, vou continuar a dar tudo o que tenho. Eu sinto muito de coração", concluiu.