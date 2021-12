Jogador do Palmeiras é chamado de 'ruim' no Twitter e rebate: 'Ruim é a camisinha que teu pai usou'

As críticas de torcedores a jogadores nas redes sociais é comum durante jogos e pós-jogos. Mas o meio-campista Zé Rafael, do Palmeiras, não deixar passar a crítica de um torcedor, no Twitter e fez questão de responder. Zé Rafael e outros jogadores do Verdão foram chamados de ruins e ele não “deixou barato”.

O torcedor palmeirense publicou em seu Twitter criticando que alguns jogadores já não davam mais para continuar no clube, mesmo eles conquistando títulos.

“O problema de ganhar campeonatos com jogadores ruins é exatamente esse! Achar que eles bastam! Os caras são ruins! Tem que contratar! Zé Rafael, Luan, Mayke, Luiz Adriano, Deyverson, Victor Luís, Kusevic, Willian Bigode… não dá mais!”, publicou.

Zé Rafael respondeu ao torcedor de forma “atravessada” e escreve: “Ruim é a camisinha que teu pai usou”.

O jogador está no Verdão desde 2019 e conquistou duas Libertadores, além de um Paulistão e uma Copa do Brasil.