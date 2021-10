Jogador de futebol assume publicamente homosexaulidade

O jogador de futebol Joshua Carvallo, meia do Adelaide United, de 21 anos, assumiu nas redes sociais que é gay. Nesta quarta-feira, o australiano se tornou o primeiro atleta da A-League, que é a principal liga da Austrália, a tornar público que é homossexual. As informações do jornal El País.

Em um vídeo emocionante, publicado no Twitter, Joshua diz: “Eu sou jogador de futebol e sou gay”. Além disso, o atleta explicou como se sentia à respeito do assunto. “Ao crescer, sempre senti necessidade de me esconder de mim mesmo porque tinha vergonha. Achei que não poderia me dedicar ao que gosto“, conta. Em outro trecho, ele diz: “Eu quero inspirar e mostrar para as pessoas que está tudo bem ser gay e jogar futebol”.

Carvallo revelou que tinha medo de como seria a reação das pessoas em volta dele e do ambiente de trabalho. Mas, segundo Joshua, ele tem recebido apoio.

Além do vídeo, o jogador australiano publicou uma série de imagens com textos, em que dá mais detalhes sobre o processo. Na mensagem, ele diz que lutou contra a sua orientação sexual por seis anos e disse que está feliz por finalizar essa briga interna.

Joshua recebeu apoio de alguns jogadores como o zagueiro espanhol Gerard Piqué e Antoine Griezmann.