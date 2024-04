Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, publica foto de mãos dadas com ex-jogador

Daniel Alves conseguiu a liberdade provisória da condenação por estupro na Espanha, após pagar fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões) na semana passada. Nesta segunda-feira (1), a esposa do ex-jogador, Joana Sanz, publicou a primeira foto com o marido em uma rede social. Na imagem, aparecem as mãos dadas da modelo com o brasileiro.

Desde que a denúncia do caso de estupro, o relacionamento entre Sanz e Alves viveu altos e baixos. A modelo chegou a falar que o casamento havia terminado, no entanto, voltou atrás pouco tempo depois e mencionou “não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil".

Joana já teria se encontrado com Daniel Alves logo após ele ser liberto provisoriamente da prisão, na Espanha. Segundo o programa espanhol 'Fiesta', ela visitou o ex-lateral na sua casa em Barcelona, no último final de semana.

Os dois se conheceram em 2015 e estão casados desde 2017. Durante todo o processo pelo caso de estupro, Joana postou mensagens em suas redes sociais sobre “aguentar firme”. O ex-jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro.