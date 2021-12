JJ sobre volta ao Flamengo: 'Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes'

Nesta quarta-feira, após um dia em que inúmeras notícias sobre um possível retorno de Jesus ao Flamengo tomaram conta do noticiário, o Mister se pronunciou. Por WhatsApp, o repórter Eric Faria, da TV Globo, perguntou ao treinador, como está publicado no "ge", como ele "encarava todo o frisson em torno de seu nome". Jesus foi objetivo na resposta e relembrou que tem contrato com o Benfica até maio.

- Isto não é o que eu quero, ou o que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes - escreveu o Mister.

ENTENDA A HISTÓRIA

Na manhã desta quarta-feira, notícias tanto do Brasil quanto de Portugal relataram que Jesus não só se encontrou com os dirigentes do Flamengo, como também os deu sinal verde para dar início às negociações com o Benfica para contratá-lo.

Horas depois, Bruno Spindel concedeu uma entrevista à CNN Portugal em que negava a existência de qualquer proposta feita por parte do Flamengo. Ele também foi perguntado se já havia encontrado com Jesus, mas respondeu que não iria confirmar. Já Braz, ao jornal português Record, disse que nunca foi "a casa de ninguém sem ter sido convidado".

Posteriormente, João de Deus, auxiliar técnico de Jesus, concedeu entrevista coletiva, já que o Benfica enfrenta o Porto nesta quinta-feira, pela Taça de Portugal - o Mister está suspenso e não comandará os Encarnados. João de Deus confirmou que houve, sim, o encontro entre as partes, mas revelou que Jesus disse que não poderia nem queria abandoar o Benfica.

O próprio Benfica também soltou uma nota em que refutava "cabalmente" um acordo para liberar Jesus ao Flamengo. Os Encarnados ainda destacaram que não deseja voltar ao Brasil, mas sim a ser campeão pelo clube português.