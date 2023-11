Japão x Argentina: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/11) pela Copa do Mundo Sub-17

As equipes Japão x Argentina disputam nesta terça-feira (14/11) a segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo será realizado às 09h (horário de Brasília), no Estádio Si Jalak Harupat, em Kabupaten Bandung, Indonésia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Japão x Argentina ao vivo?

A partida Japão x Argentina​ poderá ser assistida pela SporTV 2 e pela CazéTV, a partir das 09h (horário de Brasília).

Como Japão x Argentina chegam para o jogo?

Argentina perdeu para Senegal por 2 a 1 em sua estreia na Copa do Mundo Sub-17. Já Japão venceu a Polônia por 1 a 0 na mesma rodada.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Japão x Argentina: prováveis escalações

Japão: sem informações.

Argentina: sem informações.

FICHA TÉCNICA

Japão x Argentina

Copa do Mundo Sub-17

Local: Estádio Si Jalak Harupat, em Kabupaten Bandung, Indonésia

Data/Horário: 14 de novembro de 2023, 09h