Jamaica x México: onde assistir ao vivo hoje (27/01) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Jamaica e México se enfrentam hoje, nesta quinta-feira (27), às 21h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo 2022, no estádio nacional Independence Park, na Jamaica. A partida terá transmissão ao vivo pela Star+ e tambémm do Streaming da Disney.

Onde assistir Jamaica x México?

Jamaica x México será transmitido pelo Star+ você poderá assistir o jogo de hoje ao vivo pela internet. Portanto, acesse o site do serviço pelo seu notebook, celular, tablet ou outro dispositivo para assistir. Além disso, poderá assistir o jogo através do aplicativo oficial.

Como Jamaica x México chegaram para o jogo?

A Jamaica, com sete pontos, chega com invencibilidade que já dura quatro jogos, sendo uma vitória e três empates. Para se classificar para a Copa do Mundo, os Reggae Boyz precisarão vencer praticamente todos os seus jogos e ainda torcer contra os rivais.

Já o México está com 14 pontos e na disputa direta com o Panamá pela terceira vaga direta na Copa do Catar em 2022. O duelo com a Jamaica pode deixar os mexicanos ainda mais próximos de garantir completamente a vaga no mundial.

Ficha técnica

JAMAICA X MÉXICO - ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

Local: Independence Park (Jamaica)

Data: 27/01/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Transmissão: Star+

Escalações

Jamaica: Blake; Brown, Pinnock, Moore e Lawrence; Stewart, Williams, Walker, Decordova-Reid e Flemmings; Antonio. Técnico: Paul Hall

México: Ochoa; Rodríguez, Araujo, Vásquez e Gallardo; Álvarez, Herrera e Pineda; Funes Mori, Vega e Corona. Técnico: Gerardo Martino