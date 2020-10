Jacuipense-BA vence e ultrapassa o Paysandu na tabela da Série C; confira a classificação

Em jogo atrasado da segunda rodada do Brasileiro da Série C, Imperatriz-MA e Jacuipense-BA se enfrentaram no estádio Frei Epifânio, no Maranhão (MA). O Cavalo de Aço, que quase não conseguiu entrar em campo por conta de falta de jogadores saiu na frente, mas o clube baiano conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.

Com a vitória o Jacuipense saiu da nona posição do grupo A para sexta, com 13 pontos conquistados. O Paysandu acabou perdendo uma posição e caiu para a sétima colocação, com os mesmos 11 pontos de Manaus-AM e Botafogo-PB, clube paraibano é o primeiro da zona de rebaixamento. O Imperatriz continua na lanterna com apenas um ponto conquistado. Agora todas as equipes realizaram 10 partidas na competição.

CLASSIFICAÇÃO

1º - Santa Cruz-PE – 21 pontos

2º - Vila Nova-GO – 19

3º - Remo – 19

4º - Ferroviário-CE – 14

5º - Treze-PB – 13

6º - Jacuipense-BA – 13

7º - Paysandu – 11

8º - Manaus-AM – 11

9º - Botafogo-PB – 11

10º - Imperatriz-MA – 1