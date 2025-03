Itália x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/03) pela Liga das Nações

Itália x Alemanha disputam hoje, quinta-feira (20/03), as quartas de final da Liga das Nações. O jogo iniciará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Itália x Alemanha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos, a Alemanha liderou invicta o Grupo 3 da Liga A e somou 4 vitórias, 2 empates, 18 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já a Itália terminou na vice-liderança do Grupo 2 da Liga A e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Itália x Alemanha: prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; Calafiori, Frattesi, Zaccagni, Tonali e Barella; Politano e Retegui. Técnico: Luciano Spalletti.

Alemanha: Nübel; Kimmich, Rüdiger, Tah e Siller; Andrich e Gross; Musiala, Brandt e Sané; Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann.

FICHA TÉCNICA

Itália x Alemanha

Nations League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 20 de março de 2025, 16h45