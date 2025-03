Ucrânia x Bélgica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/03) pela Liga das Nações

Ucrânia x Bélgica disputam hoje, quinta-feira (20/03), os playoffs da Liga das Nações. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ucrânia x Bélgica ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, a Ucrânia ficou na vice-liderança do Grupo 1 da Liga B com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já a Bélgica terminou no 3° lugar do Grupo 2 da Liga A e acumulou nesse 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Ucrânia x Bélgica: prováveis escalações

Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Kalyuzhnyi, Zinchenko, Sudakov; Tsygankov, Nazarenko; Dovbyk.

Bélgica: Courtois; Castagne, Faes, Debast, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans, Vanaken; Doku, Trossard, Lukaku.

FICHA TÉCNICA

Ucrânia x Bélgica

Nations League

Local: Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, Espanha

Data/Horário: 20 de março de 2025, 16h45