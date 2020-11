Itaipava substitui Ambev e irá patrocinar futebol da Globo; Valores estimados de receita impressionam

Após perder o patrocínio da Ambev, a Globo conseguiu um último comprador da cota de patrocínio das transmissões de futebol em 2021. Trata-se do Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, assinou com a emissora, que estima ter uma receita de R$ 1,9 bilhão com os patrocínios. A informação foi publicada pelo site "Notícias da TV".

A saída da Ambev depois de 20 anos entre os patrocinadores das transmissões de futebol pegou muita gente de surpresa. No começo do mês de novembro, a empresa já havia oficializado a decisão de tomar novos rumores, afirmando que a pandemia do Covid-19 forçou a marca a pensar em novas formas de como se comunicar com seu público. Ao todo, a Globo cobrou cerca R$ 311,7 milhões por cada cota, representando um aumento de R$ 4 milhões em relação ao ano anterior.

O Grupo Petrópolis se junta a outras marcas que já tinham fechado com a emissora: Casas Bahia, Vivo, Itaú e General Motors, que foram os primeiros a renovarem com a emissora. Quem também renovou com a Hypera/Neo Química, que chegou a endurecer as negociações, mas chegou a um acordo e continuará entre as marcas exibidas nas transmissões.

Com a anormalidade da temporada de 2021 devido aos adiamentos dos jogos em 2020 por conta da pandemia, o pacote de cotas televisivas da Globo prevê cerca de 63 jogos ao vivo, com 22 partidas a menos em relação ao ano anterior.