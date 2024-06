Irlanda do Norte x Andorra: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (11/06)

Irlanda do Norte x Andorra disputam hoje, terça-feira (11/06), um jogo amistoso. A partida ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Irlanda do Norte x Andorra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 2024, Irlanda do Norte empatou com a Romênia por 1 a 1, venceu Escócia por 1 a 0 e perdeu para a Espanha por 5 a 1.

Andorra passou por empate de 1 a 1 com África do Sul, perdeu para Bolívia por 1 a 0 e perdeu para Espanha por 5 a 0.

Irlanda do Norte x Andorra: prováveis escalações

Andorra: Peacock-Farrell, Daniel Ballard, Jonny Evans, Eoin Toal, Trai Hume, Conor Bradley, Shea Charles, Caolan Boyd-Munce, Jamal Lewis , Jamie Reid, Isaac Price

Irlanda do Norte: Iker Álvarez, Jesús Rubio, Christian Garcia, Moisés San Nicolás, Joan Cervós, Max Llovera, Joel Guillen , Ian Oliveira , Marc Vales, Marc García, Ricard Fernández

FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte x Andorra

Amistoso Internacional

Local: Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, Espanha

Data/Horário: 11 de junho de 2024, 15h45