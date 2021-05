Invicto em clássicos na temporada, São Paulo enfrenta o Palmeiras na final do Campeonato Paulista

Um clássico decidirá o Paulistão, o Choque-Rei toma conta da final do estadual. Nesta quinta-feira (20), São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Do lado do Tricolor, um bom retrospecto: o time está invicto em clássicos na temporada.

VEJA OS FEITOS DO CRESPO EM SEU COMEÇO DE TRABALHO NO SÃO PAULO!

Na temporada de 2021, o São Paulo já enfrentou seus três rivais durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Dos três confrontos, o Tricolor saiu vitorioso em dois e empatou um.

O primeiro rival que o time de Hernán Crespo enfrentou foi o Santos, ainda na terceira rodada do Paulistão, no dia 6 de março. Na ocasião, o São Paulo goleou o rival no Morumbi pelo placar de 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Tchê Tchê.

Depois, na quinta rodada do campeonato, disputada pelo Tricolor no dia 16 de abril, o time enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Pablo. O jogo marcou a quebra de um tabu que durava cerca de 12 anos.

O único clássico que o São Paulo não venceu na temporada foi diante do Corinthians, no dia 2 de maio, na Neo Química Arena. O jogo terminou em um empate por 2 a 2. Os gols são-paulinos foram marcados por Miranda e Luciano, enquanto os gols dos donos da casa foram feitos por Luan e Gustavo Silva.

Na final do Paulistão, o São Paulo voltará a encontrar o Palmeiras e tentará manter a invencibilidade em clássicos.

A bola rola a partir das 22h desta quinta-feira (20), no Allianz Parque, estádio do time alviverde. O jogo decisivo do campeonato será disputado no domingo (23), às 16h, no Morumbi.