Inusitado: Há três dias da sua contratação zagueiro é dispensado

Carreira de jogador é verdadeira gangorra. Hoje, aqui, amanhã, lá, assim segue. Ainda tem aqueles que se aventuram por uma proposta financeira vantajosa e acabam frustrados.

E foi assim registrada passagem do zagueira Wanderlan no Tapajós, pra lá de meteórica. Polivalente, porque atua também de volante, Wanderlan, estava treinando no Castanhal, tido como um dos titulares do técnico Artur Oliveira.

Tentado por uma excelente proposta do Tapajós, se mudou de malas e cuias para o Boto. Foi apresentado, treinou com os novos companheiro.

Contudo, dois dias depois a diretoria do clube santareno anunciou sua dispensa.

“O atleta Wanderlan, contratado pelo Tapajós recentemente, foi dispensado, o zagueiro não faz mais parte do elenco, essa foi a única baixa dos que foram anunciados pela assessoria do Clube”, mensagem do Tapajós”.

A diretoria, procurada para falar sobre o motivo, não comentou o assunto. “Está no grupo de imprensa a liberação do jogador”, palavras do assessor de imprensa. O atleta não foi localizado.

Wanderlan, ou Derlan, como é conhecido, revelado pelo Castanhal, tem um currículo de sucesso no futebol amazonense onde atuou em várias equipes barés.