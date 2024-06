Internacional x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/06) pelo Brasileirão Sub-20

Internacional x Palmeiras disputam hoje, quarta-feira (26/06), pela 12° rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo ocorrerá às 16h30 (horário de Brasília), no Centro de Treinamentos Alfredo Gottardi, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro Sub-20 com 9 vitórias, 1 derrota, 30 gols marcados e 9 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 4 vitórias e 1 derrota.

Já o Internacional está na lanterna do Brasileirão Sub 20, ainda não venceu e acumula 1 empate, 6 derrotas, 8 gols marcados e 17 gols sofridos.

Internacional x Palmeiras: prováveis escalações

Internacional: Henrique Menke; Cleiton, Pedro Kauã, João Dalla Corte, Victor Gabriel; Evertow, Jhonatan Kauan e Luis Otavio; Yago Noal, Anderson e Ricardo Mathias. Técnico: Pablo Fernandez.

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Wendell, Rafael Coutinho e Allan (Daniel); Edney, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Sub 20

Local: Centro de Treinamentos Alfredo Gottardi, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 26 de junho de 2024, 16h30