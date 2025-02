Internacional x Monsoon: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (15) pelo Gaúcho

Internacional x Monsoon disputam hoje, sábado (15/02), a 8° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Monsoon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS), pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Internacional lidera invicto o Grupo B do Gauchão e acumula 5 vitórias, 2 empates, 14 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Monsoon é o vice-líder do Grupo C com 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

Internacional x Monsoon: prováveis escalações

Monsoon: Max; Tony Junior, Sidnei, Marcos Arthur e Jeder; Jhonata Lima, Carlos Maia e Cris Magno; Jarro, Diogo Sodré e Leandro. Técnico: Guilherme Weisheimer.

Internacional: Ivan; Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Monsoon

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 15 de fevereiro de 2025, 16h30