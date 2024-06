Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/6) pelo Brasileirão

Internacional x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (19/06), pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (SP, PR, BA, AL, SE, AM e AC) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Internacional é o 10° colocado no Brasileirão com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Corinthians ocupa a 16° posição e acumula 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

Internacional x Corinthians: prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando, Robert Renan; Thiago Maia, Hyoran, Bruno Gomes, Wanderson; Wesley, Alario.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro; Igor Coronado, Wesley, Yuri Alberto.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data/Horário: 19 de junho de 2024, 21h30