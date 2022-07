Internacional x Colo-Colo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/07) pela Copa Sul-Americana

As equipes Internacional x Colo-Colo entram em campo hoje, terça-feira (05/07), para disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Internacional x Colo-Colo ao vivo?

A partida Inter x Colo-Colo pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Internacional x Colo-Colo chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, Inter se manteve invicto e na liderança do Grupo E, por onde somou 3 vitórias, 3 empates, 12 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Colo-Colo vem da primeira fase da Copa Libertadores da América. Ao final desta, o time estava no 3° lugar do Grupo F e já somava 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 9 gols marcados e 13 gols sofridos.

A partida de ida foi realizada no dia 28 de junho e terminou com vitória de Colo-Colo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Inter: Daniel; Bustos (Heitor), Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel e De Pena (Johnny); Edenilson, Alan Patrick e Taison (Pedro Henrique); Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Colo-Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Zaldivia e Suazo; Fuentes e Pávez; Solari, Leonardo Gil e Gabriel Costa; Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros.

Ficha técnica - Internacional x Colo-Colo

Copa Sul-Americana

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/horário: 05 de julho de 2022, às 21h30