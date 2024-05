Internacional x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/05) pela Sul-Americana

Internacional x Belgrano disputam nesta terça-feira (28/05) a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Orlando Batista Noveli, a Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Belgrano ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN 4, pelo Star+ e pelo canal SBT Sports, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Belgrano lidera invicto o Grupo C da Copa Sul-Americana e acumula 2 vitórias e 3 empates, bem como 5 gols marcados e 2 gols sofridos.

Por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, Inter jogou apenas 3 partidas, com 1 vitória, 2 empates, 2 gols marcados e 1 gol sofrido.

Internacional e Belgrano empataram sem gols durante a primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

VEJA MAIS

Internacional x Belgrano: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Mauricio, Alan Patrick e Bruno Henrique; Valencia e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Belgrano: Losada; Rebola, Barinaga, Moreno e Baldi; Longo, Rolón, Marín e Velásquez; Chavarría e Reyna. Técnico: Juan Carlos Real.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Belgrano

Copa Sul-Americana

Local: Arena Municipal Orlando Batista Noveli, em Barueri (SP)

Data/Horário: 28 de maio de 2024, 21h30