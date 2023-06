Inglaterra x Itália: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (31/05) pela Copa do Mundo Sub-20

As equipes Inglaterra x Itália disputam nesta quarta-feira (31/05) as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. O jogo será realizado às 18h (horário de Brasília), no Estadio Único Diego Armando Maradona, em Tolosa, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inglaterra x Itália ao vivo?

A partida Inglaterra x Itália poderá ser assistida pela SporTV 2 e pelo FIFA+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como Inglaterra x Itália chegam para o jogo?

Na fase de grupos, a Inglaterra liderou o Grupo E com 2 vitórias, 1 empate, 4 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já a Itália foi o vice-líder do Grupo D e acumulou 2 vitórias, 1 derrota, 6 gols marcados e 4 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Inglaterra: Cox; Quansah, Edwards e Humphreys; Oyegoke, Gyabi, Scott e Harvey Vale; Alie Devine, Scarlett e Joseph. Técnico: Ian Foster.

Itália: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino e Turicchia; Casadei, Prati e Fracanti; Baldanzi; Esposito e Pafundi. Técnico: Carmine Nunziata.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Itália

Copa do Mundo Sub-20

Local: Estadio Único Diego Armando Maradona, em Tolosa, Argentina

Data/Horário: 31 de maio de 2023, 18h