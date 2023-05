Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (31/05) pela Copa do Mundo Sub-20

As equipes Brasil x Tunísia disputam nesta quarta-feira (31/05) as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estadio Único Diego Armando Maradona, em Tolosa, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Brasil x Tunísia ao vivo?

A partida Brasil x Tunísia poderá ser assistida pela SporTV e pelo FIFA+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Brasil x Tunísia chegam para o jogo?

Brasil liderou o Grupo D da Copa Sub-20 com 2 vitórias, 1 derrota, 10 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Tunísia ficou em 3° lugar no Grupo E com 1 vitória, 2 derrotas, 3 gols marcados e 2 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Tunísia: Arfaoui; Ghorbel, Bouchniba, Ouahabi, Saoudi e Elabed; Dhaoui, Dridi, Derbali e El Djebali; Othman. Técnico: Montasser Louhichi.

Brasil: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan e Kaiki Bruno; Marlon Gomes, Andrey Santos e Marquinhos; Sávio, Marcos Leonardo e Guilherme Biro. Técnico: Ramon Menezes.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Tunísia

Copa do Mundo Sub-20

Local: Estadio Único Diego Armando Maradona, em Tolosa, Argentina

Data/Horário: 31 de maio de 2023, 14h30