Independiente x Huracán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/05) pelo Argentino

Independiente x Huracán disputam hoje, sábado (24/05), pelas semifinais da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente x Huracán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Huracán terminou em 4° lugar no Grupo A e somou 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 12 gols sofridos. Depois, o time venceu Deportivo Riestra por 3 a 2 e Rosario Central por 1 a 0.

Já Independiente ficou em 3° lugar no Grupo B com 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 23 gols marcados e 12 gols sofridos. Em seguida, Independiente superou Independiente del Valle e Boca Juniors, ambos por 1 a 0.

VEJA MAIS

Independiente x Huracán: prováveis escalações

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Lautaro Millán (Diego Tarzia), Matías Giménez (Gabriel Ávalos), Santiago Montiel. Técnico: Julio Vaccari.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Walter Mazzantti, Matko Miljevic, Emmanuel Ojeda (Agustín Urzi); Leonardo Sequeira. Técnico: Frank Darío Kudelka.

FICHA TÉCNICA

Independiente x Huracán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 24 de maio de 2025, 18h30