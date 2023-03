Independiente Santa Fe x Deportivo Cali: veja horário e escalações do jogo hoje (21) pelo Colombiano

As equipes Independiente Santa Fe x Deportivo Calí disputam nesta terça-feira (21/03) uma partida atrasada pela 2° rodada do Campeonato Colombiano. O jogo acontece às 22h (horário de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, Colômbia. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Independiente Santa Fe x Deportivo Cali?

A partida Independiente Santa Fe x Deportivo Cali não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Independiente Santa Fe x Deportivo Cali​​ chegam para o jogo?

Independiente está em 11° lugar no Campeonato Colombiano e soma 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Deportivo Cali é o atual lanterna da competição com 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Independiente: José Silva; Fabián Viafara, José Aja, David Ramírez, Dairon Mosquera; Jonathan Barboza, Iván Rojas; José Enamorado, Fabián Sambueza, Wilfrido de la Rosa; Wilson Morelo.

Deportivo Cali: Kevin Dawson; Aldair Gutiérrez, Kevin Riascos, Germán Mera, Juan Tello; Fabry Castro, Yimmi Congo; Kevin Velasco, Andrés Arroyo, Daniel Mantilla; Kevin Viveros.

FICHA TÉCNICA

Independiente Santa Fe x Deportivo Cali

Campeonato Colombiano

Local: Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, Colômbia

Data/Horário: 21 de março de 2023, 22h