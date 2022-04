Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (26/4) pela Libertadores

As equipes Independiente del Valle x Atlético Mineiro entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (26/04), para disputar a terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida ocorrerá no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, Equador. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Independiente del Valle x Atlético-MG ao vivo?

A partida Independiente del Valle x Atlético MG pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Independiente del Valle x Atlético-MG chegam para o jogo?

Independiente del Valle venceu por 2 a 0 a sua estreia na Libertadores, disputada contra América de Minas Gerais. A equipe também detém um empate de 2 a 2 com o Tolima. No Campeonato Equatoriano, o Independiente está em 5° lugar e com um total de 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Já o Atlético-MG venceu o Tolima por 2 a 0 e empatou com América-MG por 1 a 1. A equipe também detém 2 vitórias e 1 empate pelo Campeonato Brasileiro de 2022.

Prováveis escalações

Independiente: Ramírez; Carabajal, Shunke, Segovia; Perlaza, Chávez, Pellerano, Faravalli; Gaibor, Sornoza, Bauman. Técnico: Miguel Bravo.

Atlético: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Arana; Allan, Jair, Nacho, Zaracho; Ademir, Hulk. Técnico: Antônio Mohamed.

Ficha técnica - Independiente del Valle x Atlético Mineiro

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito, Equador

Data/horário: 26 de abril de 2022, às 21h30