Independente derrota Tapajós e vira vice-líder do grupo C do Parazão

O Independente, mesmo com dificuldades, fez dever de casa. Neste domingo (28) o Galo passou pelo Tapajós marcando 1 a 0, gol marcado por Danrlei aos 22 minutos do primeiro tempo, num lance muito curioso. Foi gol de barriga,

A magra vitória foi importante o time comandado pelo técnico Sinomar Naves que vai para a liderança do grupo C do Parazão com 3 pontos ganhos.

O Tapajós, apesar do esforço no segundo tempo, não conseguiu. Teve duas chances. A primeira com Bacuriteua chuta forte, por cima assustando goleiro Gerson. A outra foi com Adauto que chutou e Matheus Tucuruí conseguiu tirar a bola da zona de perigo.

Elerson Fernandes da Silva dirigiu a partida. Ezequias, zagueiro do Independente, recebeu cartão amarelo.

Rodada

Na segunda rodada o Independente enfrenta a Tuna Luso no Souza em Belém, no sábado (6), às 9h30.

O Tapajós recebe em Belém o Águia de Marabá no domingo, dia 7, às 16h, local ainda indefinido