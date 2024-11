Imprensa europeia diz que Real Madrid descarta empréstimo de Endrick

O atacante Endrick, do Real Madrid, está na mira de clubes europeus como Roma, Valladolid e Southampton. A falta de utilização do jovem brasileiro pela equipe merengue tem levantado especulações sobre um possível empréstimo, mas o clube espanhol não tem planos de negociá-lo.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Real Madrid já decidiu que não emprestará Endrick na janela de transferências do início do ano. Além disso, os representantes do jogador também descartaram essa possibilidade, considerando que o clube está protegendo o atleta da exposição em um momento de instabilidade da equipe.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentou recentemente sobre a chance de dar mais minutos a Endrick. Ele destacou o bom desempenho do profissional nos treinos, mas afirmou que a prioridade é superar a fase difícil da equipe antes de promover jovens jogadores como Endrick e Arda Guler.

“Ele está pronto para jogar, trabalhando muito bem, mostrando qualidade nos treinamentos. Digo o mesmo do Arda Guler, são jovens que estão melhorando. Mas, a ideia coletiva é sair desse momento o mais rápido possível. Podemos melhorar com eles? Sim, mas o objetivo é tirar isso (o momento de instabilidade) da frente, é a prioridade, não dar minutos”, declarou Ancelotti.

Até agora, Endrick participou de 10 partidas pelo Real Madrid, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência.