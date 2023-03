Iguatu x América-RN: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/03) pela Copa do Brasil

As equipes Iguatu x América-RN disputam nesta quinta-feira (02/03) a primeira rodada da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio João Elmo Moreno Cavalcante, em Iguatu (CE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Iguatu x América-RN ao vivo?

A partida Iguatu x América-RN pode ser assistida ao vivo pelo site do Globo Esporte, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Iguatu x América-RN​ chegam para o jogo?

No Campeonato Cearense, Iguatu foi o vice-líder do Grupo A com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Depois, venceu Atlético-CE nas quartas de final com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0.

Já América-RN liderou o Grupo B do Campeonato Potiguar com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na segunda fase, venceu Santa Cruz de Natal por 3 a 0.

Prováveis escalações

Iguatu: Rodrigo Silva; Kennidy, Jorge Fiuza, Diego Rosa e Izaias Junio; Felipe Pacheco, Juninho e Edson Amorim; Thiago André, Leleco e Léo Mineiro. Técnico: André Alexandre.

América: Marcelo, Talisson, Regineldo, Guidio, Caxito, Pedrinho, Thiaguinho, Max Oliveira, Dedeco, Luis Soares, João Antônio. Técnico: Washington Luiz.

FICHA TÉCNICA

Iguatu x América-RN

Copa do Brasil

Local: Estádio João Elmo Moreno Cavalcante, em Iguatu (CE)

Data/Horário: 02 de março de 2023, 19h15