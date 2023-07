Huracán x Tucumán: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (06/07) pelo Argentino

As equipes Huracán x Tucumán disputam nesta quinta-feira (06/07) a 23° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Huracán x Tucumán ao vivo?

A partida Huracán x Tucumán poderá ser assistida pelo serviço de streaming AFA Play, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Huracán x Tucumán chegam para o jogo?

Huracán é o vice-lanterna do Campeonato Argentino e soma 4 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 16 gols marcados e 26 gols sofridos. O time não vence há X rodadas da competição.

Já Tucumán ocupa a 23° do campeonato com 5 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 27 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Huracán: Lucas Cháves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Joaquín Novillo, Guillermo Benitez; Santiago Hezze, Federico Fattori; Walter Mazzantti, Lucas Castro, Valentín Burgoa; Nicolás Cordero. Técnico: Sebastián Battaglia.

Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Marcelo Estiga­rribia, Mateo Coronel. Técnico: Lucas Pusineri.

FICHA TÉCNICA

Huracán x Tucumán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires

Data/Horário: 06 de julho de 2023, 21h30