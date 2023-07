Sarmiento x Talleres: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (06) pelo Campeonato Argentino

As equipes Sarmiento x Talleres disputam nesta quinta-feira (06/07) a 23° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sarmiento x Talleres ao vivo?

A partida Sarmiento x Talleres poderá ser assistida pelo serviço de streaming AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Sarmiento x Talleres chegam para o jogo?

Sarmiento é o 15° colocado do Campeonato Argentino com 7 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias e 3 derrotas.

Já Talleres ocupa a 3° posição e acumula 12 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 37 gols marcados e 20 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Prováveis Escalações

Sarmiento: José Devecchi; Gonzalo Bettini, Manuel García, Juan Manuel Insaurralde, Franco Sbuttoni, Gabriel Díaz; Jean Pierre Rosso (Fernando Martínez), Emiliano Méndez, Sergio Quiroga; Lucas Melano e Javier Toledo. Técnico: Israel Damonte.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez, Juan Portillo; Rodrigo Villagra, Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Francisco Pizzini (Ramón Sosa); Michael Santos. Técnico: Javier Gandolfi.

FICHA TÉCNICA

Sarmiento x Talleres

Campeonato Argentino

Local: Estádio Eva Perón, em Junín

Data/Horário: 06 de julho de 2023, 19h