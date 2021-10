Hulk mostra 'estrago' na mão após pisão de adversário e Atlético-MG confirma contusão no local

O Atlético-MG informou que o atacante Hulk sofreu uma contusão na mão esquerda após levar um pisão de um jogador do Fortaleza na goleada do Galo pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Ele acabou saindo de campo para dar lugar a Sasha. Segundo o Galo, o atleta foi medicado e será avaliado nesta quinta-feira, 21, no CT do clube alvinegro.

"Hulk teve uma contusão na mão esquerda. Foi medicado, a mão imobilizada e amanhã será reavaliado", escreveu o clube no Twitter.

O jogador atleticano postou nas redes sociais como foi o problema na mão. Confira no vídeo acima!

A equipe mineira está muito perto da sua terceira final de Copa do Brasil ao golear o Fortaleza por 4 a 0, gols de Arana, Réver, Hulk e Zaracho, nesta quarta-feira, 20 de outubro, no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

