Hulk comemora formatura da atual mulher em Medicina: 'Você é brilhante e capaz de muita coisa'

Hulk comemorou a conquista da atual esposa, Camila Angelo, que se formou em medicina. O atacante do Atlético-MG escreveu um texto para elogiar a nova médica, que é sobrinha de sua ex-mulher, nas redes sociais.

- Você realmente é brilhante e capaz de muita coisa. Sua ambição por conquistar seus projetos pessoais te levou a mais uma vitória. Agora, você está formada e merece os parabéns! Que continue sempre nessa estrada de glórias e que as realizações estejam sempre presentes no seu caminho. Parabéns minha médica que DEUS te abençoe sempre. TE AMO - disse na legenda.

Hulk limitou quem poderia comentar na publicação, mas pode ser visto alguns comentários que fazem alusão ao fato de Camila ser sobrinha de Iran Angelo, ex-mulher de Hulk e mãe dos três filhos dele.

- Que pena né. Não tem a família do lado. Ela que escolheu essa vida. Tenho pena - postou uma mulher.

Em dezembro de 2020, o portal 'Metrópoles' divulgou que Hulk e Camila vivem uma vida longe da família e regada de luxos. O portal afirma que, desde que Hulk e Camila assumiram a relação, em dezembro de 2019, a família da ex-esposa não é mais tão próxima da sobrinha.

Toda a família de Camila não falaria mais com ela depois da confusão. Além disso, o site conta que, como é possível verificar no Instagram do jogador, a vida do casal não seria simples: mansão com piscina, casa com vista para o mar, viagens, academia.

As informações ainda contam que Iran, que tentou diversas vezes um auxílio psicológico para superar as supostas traições de Hulk e deixar no passado o fim da relação, não deixou o casamento com uma mão na frente e outra atrás. O processo de separação teria sido rápido e generoso.

Diferente da vida que levava com Iran, cercado de amigos e familiares, Camila e Hulk parece viverem apenas com amigos de infância do jogador. Antes de "furar o olho" da tia, Camila chegou a receber uma ajuda financeira de Iran para terminar seus estudos.