Hugo 'Neneca' do Flamengo compra carro avaliado em R$400 mil

O jovem goleiro do Flamengo Hugo Souza, o Neneca, está de carro novo. Em boa fase dentro de campo, ele está prestes a renovar o contrato com o Flamengo até 2025 com aumento salarial significativo. Diante da mudança de remuneração ele já gastou com um novo veículo avaliado em carca de R$400 mil.

Hugo adquiriu um Jaguar, modelo F-Pace Prestige, no último dia 16 de outubro, ao lado da noiva, Nathassia Brito. O casal esteve em uma concessionária da Barra da Tijuca.

Aos 21 anos, o goleiro caiu nas graças da Nação com as boas defesas, inclusive com um pênalti defendido na vitória , por 1 a 0, sobre o Athletico-PR, na Copa do Brasil.