Horas antes do Re-Pa, organizadas de Remo e Paysandu fazem confronto no bairro da Condor; vídeo

Uma briga entre torcidas organizadas do Remo e o Paysandu foi registrada no bairro da Condor, em Belém, neste domingo (3). Ambas as equipes se enfrentam a partir das 17h pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver torcedores das duas equipes arremessando pedras e pedaços de madeira. Não foi possível identificar se alguém ficou ferido no confronto.

Apesar dos ânimos exaltados na Condor, a movimentação ao redor no estádio Baenão, palco da partida, é tranquilo. A Polícia Militar informou que não houve incidentes nas imediações do campo de jogo. Vale ressaltar que apenas a torcida mandante - do Remo - poderá estar presente na partida.

A partida entre Remo e Paysandu, além da cobertura completa dos momentos pré e pós-jogo, tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.