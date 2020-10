Goleiro usa rosa em homenagem à própria mãe, confirma clube

Uma situação inusitada chamou atenção dos torcedores que acompanham a partida entre Bragantino e Rio Branco-AC. O goleiro Bruno esteve com um uniforme cor de rosa, aparentemente, em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado a campanha de tratamento do cancêr de mama. A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa do Rio Branco-AC para abordar o assunto. Segundo o assessor, Bruno fez uma homenagem à sua mãe, conforme pedido.

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho.