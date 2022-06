Guarani x Operário Ferroviário: onde assistir ao vivo o jogo hoje (06/06), pela Série B do Brasilero

As equipes Guarani x Operário Ferroviário entram em campo hoje, segunda-feira (06/06), para disputar a 11° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Guarani x Operário Ferroviário ao vivo?

A partida Guarani x Operário PR pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Guarani x Operário Ferroviário chegam para o jogo?

Guarani é o lanterna da Série B e soma 1 vitória, 6 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas.

Já o Operário ocupa a 7° posição do campeonato e já passou por 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é dividido em 11 gols marcados e 11 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, o time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Guarani: Maurício Kozlinski, Diogo Mateus, Leandro Castán, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Silas (Eduardo Person), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Bruno José, Yago (Júlio César) e Lucão do Break. Técnico: Marcelo Chamusca.

Operário-PR: Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; Fernando Neto (André Lima), Ricardinho, Marcelo e Giovanni Pavani (Felipe Saraiva); Silvinho e Paulo Sérgio. Técnico: Claudinei Oliveira.

Ficha técnica - Guarani x Operário-PR

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Data/horário: 06 de junho de 2022, às 20h