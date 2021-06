Grupo da morte: veja os destaques de França, Alemanha e Portugal nesta Eurocopa

A Eurocopa terá início nesta sexta-feira, mas o grupo da morte da competição, composto por França, Alemanha e Portugal, terá os seus jogos disputados a partir de terça-feira. Favoritas na competição, as três seleções ainda contam com a Hungria na primeira fase do torneio.

Veja a tabela da Eurocopa

França chega na Eurocopa com ataque potente (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

FRANÇAAtual campeã do mundo, a Seleção Francesa chega na Eurocopa como uma das grandes favoritas da competição. Com grande parte do elenco semelhante ao que foi vice-campeão do mesmo torneio em 2016, a França já enfrenta adversários complicados logo na fase de grupos.

Em seu elenco, a França conta com diversos craques do futebol mundial. Seu ataque, particularmente, está bem reforçado. Com o trio Mbappé, Benzema e Griezmann, os franceses buscam não se preocupar com gols na Eurocopa, visto que os três artilheiros brilham, respectivamente, em PSG, Real Madrid e Barcelona.

Além de contar com um ataque forte, 'Les Bleus' também estão reforçados no meio de campo, que conta com N'Golo Kanté, um dos principais jogadores do Chelsea na conquista da última Champions League. Além disso, a França conta com a solidez defensiva de campeões do mundo como Varane e Pavard para segurar os adversários.

Com forte geração, Alemanha busca título da Euro (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

ALEMANHANa fase final do longo ciclo de Joachim Low como técnico da seleção, a Alemanha forma uma geração forte para a disputa da Eurocopa. Com um elenco recheado de craques, os alemães chegam na competição para dar trabalho no grupo da morte.

O destaque do elenco alemão é visto no meio de campo, onde diversos craques do futebol europeu controlam e ditam o ritmo de jogo da seleção. O Bayern de Munique forneceu craques como Kimmich, Goretzka e Muller para a Alemanha, mas o Real Madrid, com Toni Kroos, e o Manchester City, com Gundogan, não ficam para traz na disputa.

A força ofensiva da Seleção Alemã segue no ataque, onde Kai Havertz e Timo Werner, ambos campeões da Champions League pelo Chelsea (o primeiro fez o gol do título), conseguem formar uma dupla capaz de oferecer muito perigo aos adversários da Alemanha.

Cristiano Ronaldo lidera Portugal na Eurocopa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

PORTUGALEm busca do bicampeonato da Eurocopa, a Seleção Portuguesa tem, em 2021, um elenco ainda mais forte do que o de sua equipe campeã da competição em 2016. Treinados por Fernando Santos, os portugueses brilham em gigantes europeus e formam um grupo muito forte para a disputa do torneio.

Campeões da Nations League em 2019, os portugueses contam com o seu grande craque nesta Euro: Cristiano Ronaldo. O jogador da Juventus segue em alta fase e, mesmo aos 36 anos, ainda lidera o seu país em busca de mais um título importante. Desta vez, CR7 terá uma 'ajuda' no ataque.

Jogadores como Bruno Fernandes, um dos principais atletas da Premier League na temporada, Diogo Jota, do Liverpool e João Félix, do Atlético de Madrid, são peças que podem tornar Portugal uma grande potência do futebol na disputa desta Eurocopa.

Húngaros chegam na Euro sem o seu principal jogador (Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

HUNGRIAOs húngaros sofreram com uma grande onda de má sorte antes da disputa desta Eurocopa. Além de cair no grupo mais difícil da competição, a seleção ainda perdeu o seu principal jogador para o torneio, e enfrentará uma grande dificuldade nele.

Dominik Szoboszlai, de apenas 20 anos, despontou no RB Salzburg, da Áustria, como a grande estrela da Hungria, e estava em um caminho positivo para a disputa da Eurocopa. O meio-campista, porém, ao transferir-se para o RB Leipzig, da Alemanha, sofreu uma lesão, e não entra em campo desde dezembro de 2020.

Sem o seu grande craque, a Hungria encontra-se com enorme dificuldade de ter que enfrentar seleções como França, Alemanha e Portugal. Em seu elenco, o goleiro Péter Gulásci e o zagueiro Willi Orbán, ambos do RB Lepizig, despotam como as principais forças da equipe treinada pelo italiano Marco Rossi.

As partidas do grupo ocorrem nesta terça-feira, e França e Alemanha se enfrentam às 13h (de Brasília), enquanto Portugal e Hungria entram em campo às 16h (de Brasília).