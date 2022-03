Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (23), pelo Campeonato Gaúcho

As equipes Grêmio x Internacional entram em campo às 22h15 de hoje, quarta-feira (23/03), para disputar a partida de volta do clássico, válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O duelo ocorrerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Grêmio x Internacional ao vivo?

A partida Grêmio x Internacional pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 22h15 (horário de Brasília).

Como Grêmio x Internacional chegam para o jogo?

Grêmio e Inter ocupam a 2° e 3° posição do Campeonato Gaúcho, respectivamente. Enquanto o vice-líder tem 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 18 gols marcados e 10 sofridos; o Internacional acumula 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 10 sofridos.

A partida de ida, realizada no último sábado (19/03), terminou com vitória para o Grêmio por 3 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos; Campaz, Lucas Silva, Bitello e Elias; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Inter: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Bruno Méndez; Gabriel e Liziero; Mauricio (Wesley Moraes), Edenilson e Taison; David. Técnico: Alexander Medina.

Ficha técnica - Grêmio x Internacional

Campeonato Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/horário: 23 de março de 2022, às 22h15