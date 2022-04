Grêmio x Guarani: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (21/04), pela Série B do Brasileiro

As equipes Grêmio x Guarani entram em campo às 16h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (21/04), para disputar a 3° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/04) pela Copa do Brasil]]

Onde assistir Grêmio x Guarani ao vivo?

A partida Grêmio x Guarani pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Grêmio x Guarani chegam para o jogo?

Ambos Grêmio e Guarani já têm 1 empate e 1 derrota pela Série B do Campeonato Brasileiro. Grêmio empatou por 0 a 0 com o Ponte Preta e perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense. Já o Guarani perdeu por 1 a 0 para Brusque e, depois, empatou com o Sport Recife, por 0 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Elias e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César, Bruno José e Lucão do Break (Nicolas Careca). Técnico: Daniel Paulista.

Ficha técnica - Grêmio x Guarani

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/horário: 21 de abril de 2022, às 16h30