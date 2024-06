Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/06) pelo Brasileirão

Grêmio x Botafogo disputam hoje, domingo (16/06), pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Kleber José de Andrade, em Rio Branco (ES). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 2 vitórias, 4 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Botafogo está em 3° lugar com 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

Grêmio x Botafogo: prováveis escalações

Grêmio: Léo Linck; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho e Erick; Nikão, Zapelli e Christian; Mastriani.

Botafogo: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz e Gerson; Luiz Araújo Lorran e Bruno Henrique; Pedro.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Kleber José de Andrade, em Rio Branco (ES)

Data/Horário: 16 de junho de 2024, 18h30