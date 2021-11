Grêmio afasta Jean Pyerre e mais seis jogadores na reta final do Brasileirão

Ameaçado de rebaixamento, o Grêmio deu início a uma limpa dentro do seu elenco e resolveu afastar sete jogadores na reta final do Brasileirão 2021 buscando uma última mobilização tentando se livrar da queda. Os nomes que não farão mais parte do grupo são Léo Pereira, Léo Gomes, Luiz Fernando, Everton, Guilherme Guedes, Jean Pyerre e Paulo Miranda. A medida foi explicada pelo vice de futebol do clube, Dênis Abrahão.

- É verdade que os sete jogadores são dispensados. Uns de férias, outros machucados, outros querendo sair. A grande maioria, quase na sua totalidade, já estava com a cabeça em outro lugar - justificou Abrahão em coletiva nesta segunda-feira, ainda completando:

- Não que sejam eles os culpados, mas foi uma decisão antes tarde do que mais tarde. Foi o momento que eu decidi necessário e suficiente para fazer o que tinha que ser feito - disse o dirigente.

Denis Abrahão não escondeu a sua insatisfação com a postura do elenco na partida diante do Bahia, quando o Tricolor gaúcho conheceu mais uma derrota. Na avaliação dos diretores, a mobilização dos atletas para ajudar o time não era a esperada e o afastamento foi a solução encontrada.

Jean Pyerre e Paulo Miranda

Do grupo afastado, Jean Pyerre e Paulo Miranda são os atletas com maior destaque. O meia, inclusive, esteve presente na última sexta-feira, em Salvador, na derrota para o Bahia.

Z-4

Com 36 pontos, o Grêmio está na 18ª colocação e precisa ter um desempenho impecável para sair da zona de rebaixamento. Além disso, seus rivais diretos precisam tropeçar.