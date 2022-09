Grécia x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/09) pela Liga das Nações

As seleções Grécia x Irlanda do Norte disputam nesta terça-feira (27/09) a 6° rodada da Liga das Nações. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Georgios Kamaras, em Atenas, Grécia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Grécia x Irlanda do Norte?

A partida Grécia x Irlanda do Norte pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília)

VEJA MAIS

Como Grécia x Irlanda do Norte​​​ chegam para o jogo?

Grécia está com um total de 4 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 1 gol sofrido pela Nations League.

Já a Irlanda do Norte acumula 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Grécia: Vlachodimos; Baldock; Mavropanos; Hatzidiakos; Tsimikas, Bakasetas, Siopis, Kourbelis; Masouras, Pelkas, Douvikas. Técnico: Gustavo Poyet.

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; McNair, Jonny Evans, Flanagan, Lewis, Corry Evans, Bradley, Davis, Saville; Charles, Magennis. Técnico: Ian Baraclough.

FICHA TÉCNICA

Grécia x Irlanda do Norte

Liga das Nações

Local: Estádio Georgios Kamaras, em Atenas, Grécia

Data/Horário: 27 de setembro de 2022, 15h45