Governo peruano revoga toque de recolher e libera Sporting Cristal e Flamengo, pela Libertadores

A partida entre Flamengo e Sporting Cristal, pelo grupo H da Taça Libertadores da América vai ocorrer, após a revogação do toque de recolher imposto no país, devido aos recentes protestos que o país enfrenta por conta do aumento nos preços dos combustíveis.

O constante de tensão fez o presidente publicar um toque de recolher, que serviu como base para o cancelamento da partida, que acontece na capital Lima. No entanto, o mesmo decreto foi revogado pelo próprio presidente, tornando viável a realização da partida.

O jogo será às 22 horas (horário de Brasília), meia hora depois do inicial previsto. No início desta noite, por volta das 19 horas, através das redes sociais, a Conmebol anunciou o cancelamento, no entanto, 30 minutos depois, Pedro Castillo revigou o toque de recolher, liberando o confronto.

A partir daí, o elenco dirigiu-se para a preleção do técnico Paulo Sousa. A delegação rubro negra já se dirige ao estádio Nacional de Lima.

Veja a confirmação da Conmebol: