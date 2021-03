Goleiro ex-Paysandu pega pênalti no fim do jogo e seu clube vence equipe da Série A

O goleiro Gabriel leite, ex-Paysandu, foi o nome do jogo entre Juventude-RS x Pelotas-RS, pelo Campeonato Gaúcho, na noite de ontem, na cidade de Novo Hamburgo (RS). O Camisa 1 defendeu um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do Pelotas por 3 a 2, sobre o time alviverde, que vai disputar a Série A do Brasileirão em 2021.

ASSISTA AS DEFESAS

Gabriel Leite passou pelo Papão em 2020 e foi campeão paraense com o clube bicolor. Com a camisa alviceleste o goleiro paranaense fez 24 partidas.