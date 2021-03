Goleiro do Vitória é 'ameaçado' pelo presidente do clube

Em meio a negociação para renovar o seu contrato, o goleiro Ronaldo recebeu uma ameaça do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que espera a sua situação resolvida até o fim de semana.

A pressa para sacramentar a permanência do arqueiro se deve ao Ba-Vi do próximo sábado que é válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

‘Já desisti. Ronaldo não joga mais o Ba-Vi. Vou esperar se ele vai renovar o contrato ou não. Se não renovar, não vai jogar o Ba-Vi’, disparou.

Vale lembrar, que o goleiro está afastado desde a pré-temporada por não renovar o seu contrato.