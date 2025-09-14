Goleiro do Santos deixa campo de ambulância após choque contra o Atlético-MG; vídeo

O duelo entre Atlético-MG e Santos, neste domingo (14), pelo Brasileirão, ficou marcado por um susto envolvendo o goleiro Gabriel Brazão. O jogador precisou ser retirado de ambulância da Arena MRV, em Belo Horizonte, depois de sofrer um forte choque na cabeça durante a partida.

Logo no início do segundo tempo, Brazão se chocou com Igor Gomes dentro da área e levou uma joelhada acidental do meio-campista atleticano. O goleiro santista ainda tentou permanecer em campo, utilizando uma bandagem para conter o inchaço, mas o quadro se agravou minutos depois.

Por volta dos 15 minutos, após levar o primeiro gol da partida, Brazão se ajoelhou no gramado e pediu atendimento. A cena gerou apreensão imediata: jogadores das duas equipes chamaram socorro às pressas e até Rodrigo Lasmar, médico do Atlético e da Seleção Brasileira, auxiliou nos primeiros cuidados.

Com a situação controlada, a ambulância foi acionada e levou o arqueiro para avaliação mais detalhada. Apesar do susto, o Santos informou após o jogo que Brazão deixou o estádio consciente e em condição estável.

Dentro de campo, o Santos buscou reação e arrancou o empate por 1 a 1, com gol de pênalti convertido por Tiquinho Soares, definindo o placar na Arena MRV.

Leia a nota do Santos sobre o caso

"O goleiro Gabriel Brazão sofreu uma pancada na cabeça e, em primeiro momento, não teve sintomas maiores. Mas após alguns minutos começou a sentir tonturas e, por precaução, foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para exames que estão sendo realizados neste momento. O atleta encontra-se consciente e estável."